منبوذ ريال مدريد على رادار ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

كشفت شبكة "سبورتس مول" البريطانية، أن ​ليفربول​ يدرس إمكانية التعاقد مع لاعب ريال مدريد، البرازيلي ​إيدير ميليتاو​ لتعويض غياب فيرجيل فان دايك وجو غوميز.



وأضافت أنه ليس معلوماً حتى الآن ما إذا كان يرغب الريدز بضم ميليتاو على سبيل الإعارة أو في صفقة شراء نهائية.

وختمت الشبكة بأن مسؤولي ليفربول يعتبرون أن المدافع البرازيلي سيكون مناسباً لأسلوب لعب المدرب ​يورغن كلوب​ والذي يعتمد على لاعب الوسط البرازيلي فابينيو وبعض اللاعبين الشباب في مركز قلبي الدفاع.

وخرج ميليتاو من خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان حيث لم يشارك هذا الموسم سوى في مباراتين في الليغا.