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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بروس عن موقعة السيتي: انه تحد صعب وسنواجه أحد أفضل الأندية في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
أكد مدرب نيوكاسل يونايتد ستيف بروس على صعوبة مواجهة مانشستر سيتي السبت ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز خصوصاً بعد الإقصاء من كأس الرابطة للأندية الإنكليزية المحترفة أمام برينتفورد.
وأوضح بروس للصحفيين "أنت في موقف سيء، لذلك يجب الآن التفكير في كيفية العمل على الخروج منه.. نحتاج لردة فعل، وعلينا مواجهة هذا الموقف".
وأضاف "إنه تحد صعب، سنواجه أحد أفضل الأندية في العالم.. لكن يجب أن نتأكد من أننا تجاوزنا خيبة الأمل، عقب الخسارة الأخيرة، وأن نستعد بقوة، ونظهر ما يمكن أن نقدمه.. هذا الدوري صعب للغاية في بعض الأحيان".
وتحدث بروس عن عودة قلب الدفاع فيدريكو فرنانديز بعد تعافيه من كورونا: "لا أعتقد أني عملت مع محترف أفضل من فيدريكو... أتمنى على الأقل عودته، لأن مركزه نعاني فيه من بعض القصور".
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