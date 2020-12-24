ليفاندوفسكي الافضل بالعالم متفوقاً على ميسي ورونالدو وصلاح ثامناً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020 كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية النقاب عن قائمتها لأفضل 100 لاعب في العالم خلال عام 2020، الاستثنائي الذي شهد تفشي فيروس كورونا.

وتصدر هداف بايرن ميونيخ، البولندي ​روبرت ليفاندوفسكي​ القائمة متفوقاً على قائد برشلونة ​ليونيل ميسي​ الثاني ونجم يوفنتوس ​كريستيانو رونالدو​ في المركز الثالث فيما حل النجم المصري ​محمد صلاح​ في المركز الثامن. واليكم أول 20 مركز في القائمة: 1- روبرت ليفاندوفسكي. 2- ليونيل ميسي. 3- كريستيانو رونالدو. 4- كيفن دي بروين. 5- ساديو ماني. 6- إيرلينغ هالاند. 7- كيليان مبابي. 8- محمد صلاح. 9- نيمار 10- فيرجيل فان دايك. 11- جوشوا كيميتش. 12- كريم بنزيما. 13- سيرجيو راموس. 14- توماس مولر. 15- مانويل نوير. 16- سيرجي غنابري. 17- تياغو ألكانتارا. 18- ترينت ألكسندر أرنولد. 19- روميلو لوكاكو. 20- هاري كاين.

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