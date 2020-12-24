شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إقالة توخيل تفتح شهية مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020 أشارت تقارير صحفية إلى أن ​مانشستر يونايتد​ وضع المدرب المقال من تدريب باريس سان جيرمان ​توماس توخيل​ ضمن البدلاء المحتملين لخلافة ​أولي غونار سولسكاير​.

وأفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنكليزية أن اقالة توخيل جعلته ضمن المرشحين لخلافة سولسكاير في تدريب الشياطين خصوصاً وأن النادي الانكليزي أجرى مفاوضات مع المدرب الألماني في السابق. وأوضحت التقارير أن سان جيرمان يتجه لتعيين ماوريسيو بوتشيتينو بدلاً لتوخيل، وهو يعد أيضاً من المرشحين لخلافة سولسكاير. وأقصى النادي الباريسي بقيادة توماس توخيل مانشستر يونايتد من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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