4 لقاءات في دوري كرة الطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقام اليوم 4 لقاءات من مباريات الجولة 12 من دوري ممتاز الطائرة. ويلعب فريق الخليج مع ضيفه الهلال الذي يسعى لمواصلة الاستمرار في الصدارة على صالة نادي الخليج بسيهات عند الساعة 5:30 مساء، ويحل الاتحاد ضيفا على الابتسام، وذلك على صالة وزارة الرياضة بالدمام في تمام الساعة الـ6 مساء، ويلتقي الموج مع الوحدة على صالة نادي البكيرية بالبكيرية في الساعة الـ4 مساء، ويلعب ضمك مع الأهلي على صالة نادي ضمك بخميس مشيط في الـ4 مساء. يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، يليه الأهلي ثانيا بـ28 نقطة. يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، يليه الأهلي ثانيا بـ28 نقطة.

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