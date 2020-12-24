موسوعة تؤكد أحقية الاتحاد بلقب «زعيم البطولات»

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وأوضح زاهد لـ»مكة» أنه عمل على الموسوعة أكثر من 20 عاما، مبينا أنها تضمنت بطولات 18 لعبة على مستوى الفريق الأول فقط، حقق خلالها 318 بطولة ناهيك عن باقي الدرجات، لافتا إلى أن الفرق بين الاتحاد وأقرب منافسيه من الأندية 69 بطولة وذلك حتى عام 2016.وأبان زاهد أن تنس الطاولة الاتحادية اللعبة الأوفر حظا في البطولات بعد أن حققت 83 لقبا، تليها كرة السلة بـ49 شاملة البطولات المحلية والدولية، مؤكدا أن كافة المعلومات وأرقام البطولات وتواريخها موثقة.
موسوعة نادي الاتحاد تضمنت:
- رصد بطولات 18 لعبة على مستوى الفريق الأول.
- حقق خلالها 318 بطولة .
- بين الاتحاد وأقرب منافسيه 69 بطولة حتى عام 2016.
- تنس الطاولة الاتحادية الأوفر حظا بعد أن حققت 83 لقبا.
- تليها كرة السلة بـ49 بطولة شاملة المحلية والدولية.
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