موسوعة تؤكد أحقية الاتحاد بلقب «زعيم البطولات»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المؤرخ فريد زاهد، وهو لاعب سابق لكرة السلة بنادي الاتحاد وعضو شرفه، أحقية فريق الاتحاد بلقب زعيم الأندية السعودية الأكثر تحقيقا للبطولات في كافة الألعاب، في حين أن الهلال زعيم فرق كرة القدم، مشيرا إلى موسوعة أصدرها أخيرا احتوت كافة البطولات للفريق بعنوان (موسوعة نادي الاتحاد زعيم البطولات).

وأوضح زاهد لـ»مكة» أنه عمل على الموسوعة أكثر من 20 عاما، مبينا أنها تضمنت بطولات 18 لعبة على مستوى الفريق الأول فقط، حقق خلالها 318 بطولة ناهيك عن باقي الدرجات، لافتا إلى أن الفرق بين الاتحاد وأقرب منافسيه من الأندية 69 بطولة وذلك حتى عام 2016.

وأبان زاهد أن تنس الطاولة الاتحادية اللعبة الأوفر حظا في البطولات بعد أن حققت 83 لقبا، تليها كرة السلة بـ49 شاملة البطولات المحلية والدولية، مؤكدا أن كافة المعلومات وأرقام البطولات وتواريخها موثقة.

موسوعة نادي الاتحاد تضمنت: