شكرا لقرائتكم خبر قرارات انضباطية تغرم الأندية ولاعبيها 161 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان من أبرزها مخالفة لاعبي فريق النصر عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام ومدرب الفريق روي كارلوس فيتوريا بعد غيابهم عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انترفيو بعد نهاية مباراة النصر أمام الرائد في كأس الملك، حيث تم إلزام اللاعب عبدالرزاق حمدالله بدفع غرامة قدرها 30.000، فيما تم إلزام اللاعب سلطان الغنام بدفع غرامة قدرها 20.000، بينما تم إلزام مدرب الفريق فيتوريا بدفع غرامة قدرها 45.000 ريال.وغرمت كذلك لاعب الفيحاء أحمد بامسعود مع إيقافه أربع مباريات، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيه، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 30.000، بعد استخدامه أفعالا وألفاظا عدوانية ومهينة تجاه حكم المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر قرارات انضباطية تغرم الأندية ولاعبيها 161 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.