شكرا لقرائتكم خبر قرارات انضباطية تغرم الأندية ولاعبيها 161 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي الغرامات المالية التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم 161000 ألف ريال، والتي شملت 8 قرارات انضباطية غير قابلة للاستئناف، ضد نادي الفيحاء، ورئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، وكذلك ضد لاعبي النصر عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام، ومدرب فريق النصر فيتوريا، ومسؤولي نادي الوحدة محمد إسماعيل وبيدرو مانويل، ولاعب الفيحاء أحمد بامسعود، وذلك بحسب بيان أصدرته اللجنة أمس.

وكان من أبرزها مخالفة لاعبي فريق النصر عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام ومدرب الفريق روي كارلوس فيتوريا بعد غيابهم عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انترفيو بعد نهاية مباراة النصر أمام الرائد في كأس الملك، حيث تم إلزام اللاعب عبدالرزاق حمدالله بدفع غرامة قدرها 30.000، فيما تم إلزام اللاعب سلطان الغنام بدفع غرامة قدرها 20.000، بينما تم إلزام مدرب الفريق فيتوريا بدفع غرامة قدرها 45.000 ريال.

وغرمت كذلك لاعب الفيحاء أحمد بامسعود مع إيقافه أربع مباريات، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيه، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 30.000، بعد استخدامه أفعالا وألفاظا عدوانية ومهينة تجاه حكم المباراة.