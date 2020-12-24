الهروب من المؤخرة يشعل مواجهة النصر وضمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق مسيرة نادي النصر على ملعب مرسول بارك عندما يستضيف نادي ضمك ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى النصر لتحقيق ما انتهى به في الجولة الماضية بعد كسبه الباطن 2-1.

ويحتل النصر الترتيب 15 في مركز لا يليق بتاريخه وأنصاره، متساويا مع الضيف ضمك بذات الرصيد النقطي برصيد 7 نقاط، فقد حقق الانتصار في مباراتين فقط حتي الآن، وتعادل في لقاء وحيد، وخسر 6 مباريات، ويطمح في مواصلة سكة الانتصارات على حساب نظيره نادي ضمك، الذي يأتي في المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري، وهو من يدخل اللقاء بعد فوزه بالديربي أمام أبها الجولة الماضية.

وعلى الرغم من غياب الهداف عبدالرزاق حمدالله بداعي الإصابة يدرك فيتوريا أهمية الضغط وحساسية المرحلة التي تعصف بالنصر، إلا أنه قام بتجهيز فراس البريكان ورائد الغامدي لترجمة الفرص وتحقيق الفوز الأول على ملعب مرسول بارك.

ويأمل مدرب الفريق نورالدين بن زكري استغلال عامل نقطة تذبذب النصر وعدم ثباته في الفترة الأخيرة في هذا الموسم. حيث يتعادل في عدد النقاط مع النصر ومن حيث تحقيق الفوز واستقبال الخسارة والتعادل الوحيد وفرصته لحصد الثلاث نقاط واردة لرفع رصيده إلي 10 نقاط وبداية جيدة للهروب من فخ الهبوط الذي وقع فيه مبكرا.

يشار إلى أن آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري انتهت 1-1 إيجابيا من أصل 3 مواجهات فاز النصر فيها مرتين.

النصر قبل المواجهة:

يحتل الترتيب 15

الرصيد النقطي: 7 نقاط

حقق الانتصار في مباراتين

تعادل في لقاء وحيد

يغيب عنه الهداف عبدالرزاق حمدالله

تجهيز فراس البريكان بديلا

نادي ضمك قبل المواجهة: