شكرا لقرائتكم خبر الشباب يستضيف الباطن في لقاء الجريحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد ملعب الأمير خالد بن سلطان غدا لقاء الجريحين الشباب والباطن ضمن الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان ، حيث يسعى مدرب الشباب بيدرو كايشينا إلى استعادة هوية الفريق وتحقيق فوز ثمين يعيد الليث إلى دائرة المنافسة والابتعاد عن خطر الإقالة بعد خروج الفريق من كأس الملك، إضافة إلى خسارته القاسية في الجولة الماضية أمام التعاون بنتيجة 4-0 جمدت رصيده النقطي عند 15 في المركز الثالث، وهي الخسارة الثانية على التوالي منذ انطلاق الموسم ولم يحقق الفوز إلا 4 مرات وتعادل في 3 وسجل 14 واستقبل مثلها. فيما يرغب الباطن مع مدربه خوسيه أنطونيو في إيقاف مسلسل الخسائر، والتي كان آخرها أمام النصر. ويأمل الباطن استغلال حالة الشباب غير الجيدة في الجولات الثلاث الماضية وتحقيق الفوز الرابع، حيث يحتل المركز 9 بواقع 11 نقطة متساويا مع أندية أبها والرائد. ويأمل الباطن استغلال حالة الشباب غير الجيدة في الجولات الثلاث الماضية وتحقيق الفوز الرابع، حيث يحتل المركز 9 بواقع 11 نقطة متساويا مع أندية أبها والرائد. يذكر أن الفريقين تقابلا في دوري المحترفين 6 مرات، فاز الباطن مرة في أول لقاء جمعهما، وحقق الشباب 5 انتصارات.

كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يستضيف الباطن في لقاء الجريحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.