الشباب يستضيف الباطن في لقاء الجريحين

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فيما يرغب الباطن مع مدربه خوسيه أنطونيو في إيقاف مسلسل الخسائر، والتي كان آخرها أمام النصر.ويأمل الباطن استغلال حالة الشباب غير الجيدة في الجولات الثلاث الماضية وتحقيق الفوز الرابع، حيث يحتل المركز 9 بواقع 11 نقطة متساويا مع أندية أبها والرائد.
يذكر أن الفريقين تقابلا في دوري المحترفين 6 مرات، فاز الباطن مرة في أول لقاء جمعهما، وحقق الشباب 5 انتصارات.
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