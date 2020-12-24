صراع كلاسيكو السعودية يحتدم في الدرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتدم الصراع الكروي مساء غد بالعاصمة السعودية الرياض حين يستضيف فريق الهلال الكروي الأول متصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نده فريق الاتحاد في لقاء كلاسيكيو الكرة السعودية على ملعب الدرة ملعب الملك فهد الدولي في إطار منافسات الجولة العاشرة، في لقاء يتوقع أن يشاهده أكثر من 100 مليون متابع عربي من المحيط للخليج، في أقوى لقاءات الجولة.

ويرغب الهلال في تعزيز صدارة الدوري التي يتربع على عرشها نحو اللقب الـ17 برصيد 22 نقطة، بعد أن استرد عافيته الفنية والنفسية بعد فوزه في مواجهة القادسية الماضية، فيما يرغب الاتحاد في مواصلة الصورة الفنية التي رسمها هذا الموسم بعد أن بدأ رحلة التعافي الكروي والتي جعلته يحتل المركز الخامس بـ 14 نقطة، ساعيا للمضي نحو منافسة فرق المقدمة، بعد أن قوى صفوفه بعناصر فنية مميزة، من بينها المدافع أحمد حجازي الذي بحضوره نظم كل خطوط الفريق، كأحد العناصر الاتحادية المؤثرة في خطوط فريقه الكروي.

الهلال أصبح مؤشر الترمومتر بين الصعود والهبوط جراء تشبعه من البطولات المتتالية والركض المتواصل نحو البطولات المحلية والدولية، إلى جانب الإجهاد الذي أصاب دولييه المحترفين الأجانب والسعوديين.

الفريقان تواجها في دوري المحترفين 24 مرة

كسب الهلال 11 لقاء وفاز الاتحاد بـ 5 مواجهات وتعادلا في 8

سجل الهلال 44 هدفا، والاتحاد 25 هدفا

الهلال عاد لسكة انتصاراته بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري والكأس، بعد فوزه على القادسية في الجولة الماضية

الاتحاد يعيش في قمة نشوته المعنوية بعد تأهله لربع نهائي كأس الملك

يغيب عن الاتحاد جاري رودريغيز بعد إصابته في لقاء الرائد الماضي وشكوك حول مشاركة برونو هنريكي بسبب تأخر عودته لجدة، وذلك بعد سفره قبل مواجهة فريقه الماضية للاطمئنان على زوجته ومولوده الجديد

يغيب عن الهلال حارسه عبد الله المعيوف وياسر الشهراني وعلي البليهي بداعي الإصابة

جاهزية ثنائي الهلال سبيستيان جيفينكو بعد غياب 4 مباريات، وهتان باهبري للمشاركة

آخر انتصار حققه الاتحاد في الدوري في الجولة السابعة من دوري موسم ـــ 2016-2017ـ

هداف مواجهات الفريقين محترف فريق الهلال السابق تياغو نفيز بـ 7 أهداف

الملعب

ملعب الملك فهد الدولي

وقت المباراة

7.50 مساء بتوقيت مكة المكرمة

المناسبة

الجولة العاشرة لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين