شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: الجزيرة مطالب بأفضل أداء لهزيمة عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إن عجمان الذي يواجهه فريقه السبت في أبوظبي ضمن الجولة 11 من دوري الخليج العربي، يقدم مستويات جيدة برغم تأخره في جدول الترتيب، لذلك على الجزيرة أن يلعب بأفضل أداء ممكن أمامه إذا أراد الفوز ومنع ضيفه من تحقيق مفاجأة.

ويستمر غياب عمر عبدالرحمن ومحمد العطاس عن «فخر أبوظبي» بسبب الإصابة، ولن يتواجد المغربي محمد ربيع في مباراة السبت بسبب الإنذارات، وكشف مدرب الجزيرة أنه ليس في حاجة للاستعجال بالدفع بالجناح النيجيري ايزيكيل ايمواه لأنه لم يتدرب بشكل جيد بعد العودة من الإصابة.

وقال مدرب الجزيرة إن خبر تمديد عقد علي خصيف مهم جداً للنادي لأن حارس الفريق وقائده عنصر هام ومؤثر في تشكيلة الفريق واستمراره لفترة أطول يسعد الجميع.

وأوضح كايزر أن التوقعات كثيرة حول «فخر العاصمة» لأن الفريق يقدم مستويات جيدة ويتفهم أنه من الصعب أن يحافظ على نفس المستوى في كل المباريات.

وقال المدرب الهولندي الذي بات يعرف بلقب «مهندس الكرة الشاملة» بالنظر إلى الكرة الجميلة التي يقدمها الجزيرة: «سأدفع لاعبي الجزيرة لتقديم أفضل مستوى لهم وفي نفس الوقت إذا حافظنا على ذات الأداء فهذا إيجابي لمصلحة الفريق، سنحترم عجمان بالرغم من مركزه المتأخر، وأمامنا وقت لتجهيز التكتيك الأنسب وإضافة بعض العناصر للتشكيلة لتعويض الغيابات وربما تكون هناك بعض الإضافات في أسلوب اللعب حتى نحرم عجمان من إحداث أي مفاجأة».