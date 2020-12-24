بعد انسحاب المنتخب بسبب كورونا.. «عدالة السماء» تتدخل وتنصف «منتخب ربيع ياسين» بعد قرار فيفا بإلغاء بطولتي العالم للشباب والناشئين

أعادت عدالة السماء للمنتخب الوطني للشباب تحت 2021 هيبته من جديد بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم على مستوى "مجلس فيفا العام" الغاء بطولتي كأس العالم للشباب تحت 19 و17 عاماً في واحدة من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.

وعانى منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين من إصابة أكثر من 14 لاعباً في صفوف الفريق خلال فعاليات بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت قبل أيام ما ساهم في انسحاب الفريق أمام كل من ليبيا وتونس على التوالي في واحدة من المشاهد الحزينة للكرة المصرية في 2020، ليحرم جيل رائع من اللاعبين من الظهور فى محفل كروى عالمي مثل المونديال. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وبهذه القرارات التي أعلن عنها فيفا سيتم حرمان كافة المنتخبات من المشاركة في المونديال القادم على أن يكون العمل للبطولات المقبلة التي ستقام في 2023.

في سياق متصل، طلبت لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من جانب اتحاد الكرة، 6 تقارير عن بعثة منتخب الشباب فى تونس قبل بدء التحقيق فى الأزمة التى ضربت الفراعنة هناك وحالت دون مشاركة المنتخب فى بطولة شمال افريقيا المؤهلة لأمم افريقيا 2021، وطلبت اللجنة 6 تقارير من جمال محمد على رئيس البعثة فى تونس والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول الذى سافر لدعم الفراعنة والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، ووليد منظور طبيب المنتخب وعادل محفوظ المدير الادارى وربيع ياسين المدير الفنى للفراعنة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن لجنة تقصى الحقائق ستناقش هذه التقارير على أن يتم استدعاء أى فرد من الأسماء السابقة فى حالة رغبتها فى استيضاح أى معلومة، قبل تقديم توصيات للجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد التى ستعلن قراراتها الرسمية فى هذه الأزمة.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في تصفيات شمال أفريقيا، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.

فيفا يعلن الغاء بطولتي العالم للشباب

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الغاء بطولتي كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً و17 سنة خلال اجتماع مجلس فيفا المنعقد حالياً، على أن تقام النسخة المقبلة في عام 2023 بنفس البلدين أندونيسيا وبيرو على التوالي وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما قرر مجلس فيفا في الاجتماع اليوم إقامة بطولة كأس العالم للسيدات المقبلة 2023 بمشاركة 32 منتخباً على أن تحصل الاتحادات القارية على المقاعد وفقاً للتالي.:

6 مقاعد مباشرة للاتحاد الاسيوي

4 مقاعد للاتحاد الافريقي

4 مقاعد لأمريكا الشمالية لكونكاكاف

3 مقاعد لاتحاد أمريكا الجنوبية

مقعد واحد لقارة أستراليا

11 مقعد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

كما سيتأهل البلدان المضيفان، أستراليا ونيوزيلندا، تلقائيًا إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2023 ™، وقد تم اقتطاع مراكزهما من الاتحادات القارية التابعين لها.

فيما ستجرى على باقي المقاعد تصفيات ملحقة بين 10 منتخبات ستكون كالتالي..

2 للاتحاد الآسيوي

2 للاتحاد الافريقي

2 للكونكاكاف

2 لكونميبول

مقعد لأوقيانوس

مقعد للاتحاد الاوروبي