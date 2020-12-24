شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يشاهد مباريات الأهلى ويستمع للموسيقى فى مستشفى العزل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى، فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" خلال تواجده فى المستشفى أثناء علاجه من فيروس كورونا، الذى أبعده الفترة الماضية عن مباريات الفريق الأحمر في الدورى ورحلة النيجر، وأظهر الفيديو استمتاع المدير الفني بالموسيقى ومشاهدة مباريات الأهلى التي غاب عنها، وعلق على الفيديو قائلا: "الوضع الآن، في جناحي مشغول بمكافحة الفيروس".

وكشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلي، أن المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق أثبتت إيجابية العينة واستمرار معاناته من فيروس كورونا، وقال المصدر، أن المسحة التى خضع لها بيتسو موسيمانى جاءت إيجابية، وهو ما يعنى استمرار غياب المدير الفنى عن الأهلى فى الفترة القادمة لحين تحول العينة من إيجابية إلى سلبية، مشيرا إلى أن المدرب متواجد حاليا بالمستشفى تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي.

وتعرض بيتسو موسيماني، للإصابة بفيروس كورونا المستجد 16 ديسمبر الجاري، حيث خضع بعدها للعلاج فى أحدى المستشفيات.

فى ذات السياق، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن الثلاثى رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة، يخضعون لمسحة جديده خلال ٤٨ ساعة للتعرف على مستجدات حالتهم الصحية.

وغاب الثلاثى عن رحلة الأهلى إلى النيجر بعدما كشفت المسحة التى أجراها الفريق فى القاهرة قبل السفر عن تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وخضع ربيعة وأفشة والسولية، للعلاج وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة، ويجرى الثلاثى مسحة جديدة خلال 48 ساعة.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على سونيديب أمس بهدف نظيف سجله اللاعب المالى أليو ديانج فى المباراة التى أقيمت على ملعب الجنرال سينى كونتشى بالعاصمة نيامى فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا.