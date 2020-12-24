شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن موقف "أوباما" من التجديد قبل نهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن اللجنة تسعى للحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة بالنادي الأبيض، وشدد السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك على أن المفاوضات مع يوسف إبراهيم "أوباما" تسير بصورة جيدة و هناك تلاقي في وجهات النظر بين الطرفين، مضيفا :"أوباما أحد كباتن الفريق و ابن من أبناء الزمالك ولا يمكن التفريط فيه خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية بالفريق"، وتابع : "المفاوضات تسير بشكل جيد وفي مراحلها المتقدمة و اللاعب خلال المفاوضات أكد أنه تحت أمر النادي"، واختتم نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم تصريحاته مؤكدا أن هناك أخبار جيدة لجماهير الزمالك في هذا الملف خلال الأيام القادمة وينتهى عقد أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.

فيما حدد جهاز فريق الزمالك، السبت المقبل، موعدا لخضوع الثنائى طارق حامد ومحمود علاء، لاعبى الفريق، لمسحة جديدة للكشف عن حالتهما الخاصة بفيروس كورونا، إذا تحسنت حالتهما الصحية حيث ينفذ الثنائى حاليًا البرنامج العلاجى الخاص بهما من أجل التعافى من فيروس كورونا، بعد إيجابية المسحة الخاصة بهما التى خضعوا لها يوم الإثنين الماضى.

وكشف مصدر مقرب من ثنائى الزمالك إن حالتهما تتحسن فى الوقت الحالى، بإتباع بروتوكول العلاج، حيث يواصل الثنائى الحصول على العلاج بشكل منتظم مع المتابعة مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، على أن يخضع الثنائى لمسحة جديدة فى مستهل الأسبوع المقبل من أجل الوقوف على حالتهما ومدى تعافيهما من الفيروس من عدمه.

فيما جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، إيجابية، بعدما حرص الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على خضوع اللاعب لمسحة من أجل الوقوف على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا، الأسبوع الماضى، إلا إن المسحة التى خضع لها اللاعب فى الساعات الماضية جاءت إيجابية ليتقرر مواصلة اللاعب للعزل الصحى مع تطبيق بروتوكول العلاج لحين التعافى من فيروس كورونا.