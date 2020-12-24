شكرا لقرائتكم خبر عن وهبة يقود مران الإسماعيلي الأخير استعدادا لمواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق مران النادي الاسماعيلي الاخير استعدادا لمواجهة البنك الاهلي غدا الجمعة ، وقاد المران محمد وهبة المدرب العام للفريق بعد اعتذار طلعت يوسف المدير الفني الجديد عن قيادة الدراويش بشكل رسمي ، واستقر مجلس الأسماعيلي علي استكمال قراره السابق بأن يقود محمد وهبة مباراة البنك الأهلي حتي قبل اعتذار طلعت يوسف ولكن بعد قرار الاعتذار سيقود وهبة الدراويش لحين التعاقد مع مدرب اخر .

وتقدم طلعت يوسف بإعتذار عن القيادة الفنية للفريق الاول للنادي الاسماعيلي لظروف عائلية قاهرة. و تواجد طلعت اليوم بالاسماعيلية لبدء مهمته مع الفريق بشكل رسمي لكنه اعتذر قبل التدريب. وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة، أعلن طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، و محمد وهبه مدرب عام وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، وجاء هذا بعد اجتماع المهندس إبراهيم عثمان مع طلعت يوسف.

ولم يعرف الإسماعيلي الفوز في أول 3 مباريات في الدورى هذه الموسم، حيث تعادل مع المصرى سلبيا، ومع الإنتاج الحربى 3 /3 وسقط أمام الجونة 2 /1، في المقابل تعادل البنك الأهلى في أول مبارياته مع وادى دجلة 1 /1 ، وسقط أمام سيراميكا كليوباترا 3/1، وفاز على الإنتاج الحربى 3 / 0.

وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردوالذى قاد الدراويش فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

وكانت آخر تجارب طلعت يوسف التدريبية، مع الاتحاد السكندري في الفترة من مايو 2019 وحتى أكتوبر 2020.

وقاد يوسف الاتحاد خلال تلك الفترة في 36 مباراة بكل المسابقات فاز في 11 وتعادل 15 مرة وخسر 10 مباريات وسجل فريقه 38 هدفا واستقبل 36.