شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فخر الدين بن يوسف بفيروس كورونا..والإسماعيلى يرفض الإعلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أثبتت مسحة كورونا التي خضع لها التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي إصابته بفيروس كورونا ، ورفض مسئولو الإسماعيلي الإعلان بشكل رسمي عن إصابة اللاعب . وكشف مصدر مسئول بالنادي الأسماعيلي أسباب عدم إعلان إصابة فخر الدين بن يوسف بفيروس كورونا بناء على رغبة اللاعب . وقال المصدر في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”:" فخر الدين بن يوسف طلب من مسئولي الاسماعيلي عدم الاعلان بشكل رسمي عن الإصابة حفاظا علي مشاعر أسرته في تونس وخوفا من زيادة قلقهم عليه خاصة في ظل تواجده خارج البلاد وعدم قدرتهم من الاطمئنان عليه".

وفى وقت سابق كشف مصدر بالنادى الإسماعيلى لـ ”الخليج 365” أن الجهاز الطبى لفريق الكرة قرر عزل التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق فور إبلاغه للجهاز بفقدانه حاسة الشم وهى إحدى أعراض الاصابة بفيروس كورونا ، وإنتظر الدراويش وصول التقرير الطبى من اتحاد الكرة الذى يشمل نتيجة تحليل رابيد تيست الذى خضع له اللاعبين استعداداً لمواجهة البنك الأهلى للتأكد من حقيقة الإصابة.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة، تكليف طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، و محمد وهبه مدرب عام و سعفان الصغير مدربا لحراس المرمى والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، جاء هذا بعد اجتماع المهندس إبراهيم عثمان مع طلعت يوسف، قبل أن يعتذر الأخير عن استكمال المهمة.

ولم يعرف الإسماعيلي الفوز في أول 3 مباريات في الدورى هذه الموسم، حيث تعادل مع المصرى سلبيا، ومع الإنتاج الحربى 3 /3 وسقط أمام الجونة 2 /1، في المقابل تعادل البنك الأهلى في أول مبارياته مع وادى دجلة 1 /1 ، وسقط أمام سيراميكا كليوباترا 3/1، وفاز على الإنتاج الحربى 3 / 0.

وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردوالذى قاد الدراويش فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.