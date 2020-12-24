شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد وهبة مع الإسماعيلي قبل قيادة الدراويش أمام البنك الاهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود محمد وهبة المدرب العام للنادي الاسماعيلي مهمة تدريب الدراويش في مواجهة البنك الاهلي المقرر لها غدا بالجولة الرابعة الدوري بعد اعتذار طلعت يوسف عن الاستمرار في منصبه، وهو الذى تولى المهمة خلفا للبرازيلى هيرون ريكاردو، وتولى وهبة القيادة الفنية للإسماعيلى من قبل خلال 154 يوما وذلك موسم 2012 / 2013، ولعب 8 مباريات وفاز 4 وتعادل 1 وخسر 3 سجل لاعبيه 10 أهداف منى مرماه 7 أهداف كلين شيت 4 مباريات، ويقود وهبة الفريق أمام البنك الأهلى فى المباراة المقبلة بالدورى، ونرصد فى السطور التالية نتائج الإسماعيلى مع محمد وهبة.

– الدورى العام ” الملغى ”

* يوم 7 مايو 2013 تعادل مع الداخلية سلبيا بالقاهرة

* يوم 13 مايو 2013 فاز على بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدف بالسويس

* يوم 23 مايو 2013 فاز على الإنتاج الحربى بهدف نظيف بالقاهرة

* يوم 27 مايو 2013 خسر من المقاولون العرب بهدف نظيف بالسويس

* يوم 23 يونيو 2013 خسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف بالقاهرة

– كأس مصر

* يوم 6 يونيو 2013 ضمن منافسات دور ال 32 فاز على الواسطى برباعية نظيفة بالقاهرة

– كأس الكونفدرالية ..

* يوم 19 مايو 2013 ضمن منافسات ذهاب ثمن النهائى ” مكرر ” خسر من البنزرتي بثلاثية نظيفة بتونس

* يوم 2 يونيه 2013 ضمن منافسات إياب ثمن النهائى ” مكرر ” فاز على البنزرتي بهدف نظيف بالقاهرة.

بالمصادفة أن آخر مباريات وهبه مع الإسماعيلى ضمن الجهاز الفني من 1093 يوما فى نفس التوقيت الحالى.

* 27 ديسمبر 2017 .. فاز الإسماعيلى على الرجاء بخماسية نظيفة سجلهم ” محمد صادق وديجو كالديرون ومحمود متولى وإبراهيم حسن وموسى كمارا “.

* 25 ديسمبر 2020 .. الإسماعيلى ضد البنك الأهلى.

ولم يعرف الإسماعيلي الفوز في أول 3 مباريات في الدورى هذه الموسم، حيث تعادل مع المصرى سلبيا، ومع الإنتاج الحربى 3 /3 وسقط أمام الجونة 2 /1، في المقابل تعادل البنك الأهلى في أول مبارياته مع وادى دجلة 1 /1 ، وسقط أمام سيراميكا كليوباترا 3/1، وفاز على الإنتاج الحربى 3 / 0.

وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردوالذى قاد الدراويش فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

وكانت آخر تجارب طلعت يوسف التدريبية، مع الاتحاد السكندري في الفترة من مايو 2019 وحتى أكتوبر 2020.

وقاد يوسف الاتحاد خلال تلك الفترة في 36 مباراة بكل المسابقات فاز في 11 وتعادل 15 مرة وخسر 10 مباريات وسجل فريقه 38 هدفا واستقبل 36.