شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمرات تستضيف نهائى بطولة كرة القدم الخماسية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستضيف المدينة الشبابية والرياضية بحى الأسمرات الأحد المقبل الموافق 27 ديسمبر التصفيات النهائية لبطولة كرة القدم الخماسية علي مستوي الجمهورية للمعاقين بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية. ويشارك في التصفيات 8 أندية وفرق بواقع 5 إعاقة فكرية و3 داون سيندروم وهم نادي الهدف طنطا، البنك الاهلي المصري، المصري القاهرى، النصر الرياضي، العزيمة (فريقين) ومركز شباب الجزيرة (فريقين).

وتأتى التصفيات النهائية استكمالا لمنافسات الدور الأول الذى استضافه المركز الأوليمبى خلال شهر سبتمبر الماضي.وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تم تعميمها من قبل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحه للحفاظ علي صحة وسلامة اللاعبين.

يذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية هو هيئة رياضية تخضع لرقابة وزارة الشباب والرياضة المصرية، أشهرت في فبراير 2014م بقرار رقم 230. ويوفر الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية فرص حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة الأنشطة الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ الأمر الذي يعزز من عملية الدمج الذي نستهدف تحقيقه لهم في المجتمع، كما تحسن مشاركاتهم المستمرة وما يخضعون له من تدريبات مكثفة لدى الاتحاد في مختلف الأنشطة من مهاراتهم العملية.