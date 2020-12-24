شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كريم الدهشان لاعب سلة الزمالك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إسلام جمعة طبيب الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك، إصابة لاعب الفريق كريم الدهشان بفيروس كورونا بعدما خضع اللاعب لمسحة طبية وقام طبيب الفريق بعمل مسحه لجميع اللاعبين والجهاز الفنى اليوم، وسوف يتم ظهور النتيجة غدا من أجل الاطمئنان على سلامة جميع أفراد الفريق بعد إصابة الدهشان بفيروس كورونا.

فيما أكد إسلام جمعه طبيب سلة الزمالك، استحاله لعب مباراة الفريق غدا الجمعة، على صاله الزمالك، إلا بعد عمل مسحه لفريق مصر للتأمين وظهور نتيجتها ، وذلك لضمان سلامه اللاعببن وخلوها من أى إصابات وعدوى للاعبين والأجهزه الفنيه، خصوصا بعد ظهور نتيجة مساحات لاعبى نادى الجزيرة واصابه 17 لاعبا وأيضا لاعبى الأهلى الخمسة -وفقا لما قاله- وذللك عبر الموقع الرسمى لنادى الزمالك.

فيما حدد جهاز للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، السبت المقبل، موعدا لخضوع الثنائى طارق حامد ومحمود علاء، لاعبى الفريق، لمسحة جديدة للكشف عن حالتهما الخاصة بفيروس كورونا، إذا تحسنت حالتهما الصحية حيث ينفذ الثنائى حاليًا البرنامج العلاجى الخاص بهما من أجل التعافى من فيروس كورونا، بعد إيجابية المسحة الخاصة بهما التى خضعوا لها يوم الإثنين الماضى.

وكشف مصدر مقرب من ثنائى الزمالك إن حالتهما تتحسن فى الوقت الحالى، بإتباع بروتوكول العلاج، حيث يواصل الثنائى الحصول على العلاج بشكل منتظم مع المتابعة مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، على أن يخضع الثنائى لمسحة جديدة فى مستهل الأسبوع المقبل من أجل الوقوف على حالتهما ومدى تعافيهما من الفيروس من عدمه.

فيما جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، إيجابية، بعدما حرص الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على خضوع اللاعب لمسحة من أجل الوقوف على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا، الأسبوع الماضى، إلا إن المسحة التى خضع لها اللاعب فى الساعات الماضية جاءت إيجابية ليتقرر مواصلة اللاعب للعزل الصحى مع تطبيق بروتوكول العلاج لحين التعافى من فيروس كورونا.

وجاءت إصابة محمد عبد السلام بفيروس كورونا قبيل مباراة بيراميدز فى الجولة الثانية من بطولة الدورى حيث خضع اللاعب لمسحة كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية خلال الأسبوع الماضى قبل أن يخضع لمسحة جديدة جاءت نتيجتها إيجابية أيضا.