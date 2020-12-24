الامارات | كلوب يؤكد أن صلاح سعيد في ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يؤكد أن صلاح سعيد في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي اليوم على التكهنات حيال مستقبل المهاجم المصري للفريق محمّد صلاح، قائلاً إن الأخير سعيد في الـ"بريميرليغ". وأجرى اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً مقابلة في إسبانيا الأسبوع الماضي قال فيها إن برشلونة وريال مدريد فريقان كبيران و"من يدري ما سيحدث في المستقبل".

وأثارت تلك التصريحات تكهنات حيال ما إذا كان صلاح يسعى للحصول على عقد جديد طويل الأمد بعد العام 2023، أم أنه كان منزعجاً من حصول ترنت ألكسندر أرنولد على شارة القائد في مباراة ميدجيلاند ضمن دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي قبيل مباراة فريقه مع وست بروميتش المتعثر الأحد "نحن لا نتحدث بالعادة عن الصفقات، ليس معكم (الإعلام). فلماذا نبدأ الآن؟".

وأضاف "مو (صلاح) في مزاج جيد، إنه في حالة جيدة حقاً وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي".

وتابع "لم نتلق صوراً (من ملعب التدريب) هذا الصباح، لكن لو وجدت لرأيتموه يضحك، لقد استمتع بالحصة. كل ما تبقى هو شيء جميل بالنسبة لكم جميعاً لتكتبوا عنه، ولكن داخلياً لا، لا شيء حقاً". ولم يؤثر أي شيء في أداء صلاح على أرض الملعب هذا الموسم. فقد سجل 13 هدفاً في الدوري، وغاب عن مباراة واحدة فقط لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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