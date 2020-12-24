شكرا لقرائتكم خبر عن «بيج رامي»: أشعر بالفخر لأني مصري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث ممدوح السبيعي الشهير بـ «بيج رامي» عن الإنجاز التاريخي وتحقيقه لقب «مستر أولمبيا» وكواليسه وكافة التفاصيل الخاصة بالإعداد له قبل السفر إلى أمريكا وإصابته قبل البطولة بفيروس كورونا وتحديه تلك الظروف ثم الإعداد للبطولة والسفر إلى أمريكا وغيرها من الكواليس والتفاصيل المهمة.

وأكد «بيج رامي» أن قيمة النجاح في حياة الإنسان، تظهر خلال تحديه الظروف والعودة من الفشل، والإصرار على إثبات الذات، وأن البطولة كانت أهم حاجة، كل يوم بصحى من النوم عشان أفكر فيها، وأقسم بالله إن ربنا اختار لي أحسن وقت عشان أتوج بالبطولة رغم فشلي في الثلاث سنوات السابقة»

وأضاف: «أنا نجحت وتوجت بالبطولة عشان اخترت مصر تكون هي ضهري ورجعت واخترت كوسكواد، وأنا أشكر وزير الشباب والرياضة، دايمًا كان على تواصل شخصي معايا، ومكالمته الأخيرة لي كانت أكبر دافع للتتويج بالبطولة».

وأتم: «الحمدلله إن بلدي اسمها مصر، أنا حاسس بالنجاح عشان دعمكم وربنا يقدرني وأقدر أسعدكم دايما».

ووجه «بيج رامي» التحية للجمهور المصري العظيم الذي لاقي حفاوة منقطعة النظير منه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي أقيم تحت سفح الأهرامات بتنسيق وزارة الشباب والرياضة مع الشركة الراعية للاعب واتحاد كمال الأجسام.