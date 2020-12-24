شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج: بايرن ميونيخ لم ينفذ وعوده معي بشأن التجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بواتينج، لاعب بايرن ميونيخ، إن إدارة البافاري قدمت له أكثر من وعد خلال الفترة الماضية لتجديد عقده مع النادي الألماني خلال الأيام المقبلة، ولكن في نفس الوقت لم تنفذه.

أضاف بواتينج في تصريحات أبرزها موقع بيلد الألماني، أن بايرن ميونيخ مصر على عدم تنفيذ وعوده معي وإظهاري أمام جماهير البافاري على أنني أبيع النادي ولم أرغب في الاستمرار معه وهذا عكس ما يحدث.