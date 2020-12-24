شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعتذر عن عدم تدريب الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الإسماعيلي بشكل رسمي اعتذار طلعت يوسف بشكل رسمي عن عدم تدريب الدراويش. وكشف النادي في بيانه الرسمي عن تقدم طلعت يوسف باعتذار عن عدم قيادة الإسماعيلي "لظروف عائلية قاهرة". وتواجد طلعت يوسف اليوم الخميس في الإسماعيلية لبدء مهمته مع الفريق، قبل أن يرحل بشكل رسمي. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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