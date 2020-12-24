شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة اتحاد الكرة مع شوقي غريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة لتقديم كافة الدعم والمساندة للمنتخب الأولمبي وجهازه الفني خلال فترة الإعداد للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2021. وشدد مجاهد خلال جلسته مع شوقي غريب علي أن اتحاد الكرة سيواصل جهوده من أجل مساندة المنتخب الأولمبي لخوض فترة إعداد مثالية استعدادا لاولمبياد طوكيو من أجل تقديم أداء مشرفا يليق بالكرة المصرية و يتناسب مع أحلام وطموحات جماهيرها. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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