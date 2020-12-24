شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون اللاعبين تقيد «الحناوي» بالإتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقرت لجنة شئون اللاعبين بإتحاد الكرة القدم برئاسة احمد مجاهد، بأحقية قيد فوزي الحناوي، لاعب الأهلي وسموحة السابق، في صفوف الاتحاد السكندري.

وكان اللاعب معارا لصفوف سموحة، لمدة موسمين، من النادي الأهلي، وخاض موسما مع الفريق السكندري، إلا أن الأخير لم يسدد مستحقاته، بالإضافة إلى عدم قيده في قائمة الأهلي. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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