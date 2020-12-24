شكرا لقرائتكم خبر عن قرطام: بيج رامي أصبح رمزًا وأيقونة للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقال إسلام قرطام رئيس مؤسسة كوسكواد الراعية للبيج رامي:«رامى تحول إلى رمز للشباب الرياضى فهو صاحب مشوار خاص ملئبالنجاحات، والصعوبات التي تغلب عليها في النهاية ووصل إلى منصات التتويج وأحرز أهم بطولة في العالم، في وقت كان بعيداً عنالترشح للفوز بعد اصابته بالكورونا واستبعاده من البطولة المؤهلة لمستر أوليمبيا 2020».

وأكد إسلام قرطام على أهمية دعم وزارة الرياضة والدور الذي يلعبه الدكتور أشرف صبحي، لا سيما وأنه كان يتابع رامى بشكل مستمر،وقام بالاتصال به قبل السفر للمشاركة في البطولة لدعمه، والوقوف خلفه وأكد له أن الجميع ينتظر منه تحقيق انجاز جديد للرياضة المصرية،وهو ما كان له مفعول السحر للاعب ورفع من معنوياته كثيرا في مرحلة صعبة.