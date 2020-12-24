شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي: نسعى للنهوض بالرياضة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاتحاد الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، سعيه للنهوض بالرياضة المصرية.

وقال الاتحاد في بيان له إنه في إطار تحقيق ذلك أبرم بروتوكول تعاون مع كبرى الشركات المصرية بهدف تنمية مجال التسويق الرياضي والنهوض به

وأكدت الدكتورة داليا أبوالمجد المستشار التسويقي للاتحاد أنه تم توقيع بروتوكولي تعاون الأول مع إحدى كبرى شركات الدعاية والإعلان والتسويق في مصر، بهدف إدارة قناة اليوتيوب الخاصة بالاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي.

وقالت إن البروتوكول تضمن تسويق منتجات الاتحاد من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركة وتنظيم فعاليات الاتحاد وأعضائه في مصر وخارجها من مؤتمرات وأحداث خاصة ومعارض وحملات إعلانية وخلافه.

وأضافت أبوالمجد أنه تم توقيع بروتوكول ثاني مع مجموعة شركات لتصنيع الملابس والمنتجات الرياضية من خلال مصانعها بالمحلة واستخدام اسم الاتحاد (ASMIA) كمنتج مصري عربي يتم تصنيعه في مصر، وتسويقه في الداخل والخارج والوطن العربي.

وأكدت أن توقيع البروتوكولات تم بحضور عدد من الشخصيات على رأسهم النائب الدكتور أيمن محسب، وأمين عام الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي محيي معروف، والدكتورة داليا أبوالمجد ورجل الأعمال المصري أحمد العريان، ومحمد شكري عضو الاتحاد.