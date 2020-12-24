شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد بعد تجدد إصابته: حظئ سئ ولكن سأعود قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ثورجان هازارد، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، إنه يشعر بالحزن بسبب تكرار الإصابة، وحظه السئ خلال الفترة الماضية.

وأكد هازارد في تصريحات صحفية له، أنه سيقاتل من أجل العودة من جديد واللعب مع الفريق الألماني وتحقيق كل ما يطمح إليه.

وكان نادي بوروسيا دورتموند الألماني، قد أعلن غياب جناحه البلجيكي ثورجان هازارد لعدة أسابيع، بعد تجدد إصابته.