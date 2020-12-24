شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفى العالمى لـ«البيج رامى» فى الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وزير الرياضة للبيج رامى اعتزازه وتقديره على هذا الإنجاز الكبير الذي حققه والذى جعله حديث العالم أجمع خلال الأيام القليلة الماضية ، موضحاً أن إنجازه يعد استمراراً لسلسلة الإنجازات التي تسجلها الرياضة المصرية بأحرف من نور في جميع البطولات العربية والقارية والدولية بمختلف الألعاب.

ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي أقيم تحت سفح الأهرامات بتنسيق وزارة الشباب والرياضة مع الشركة الراعية للاعب واتحاد كمال الاجسام .

قدم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للبطل المصري بيج رامى على فوزه بلقب مستر اولمبيا ، مشيداً بعزيمة البطل "بيج رامي" وقدرته على الفوز، بعد تعافيه من إصابة كورونا ، والاستعداد الأمثل للبطولة ، ليضرب نموذجاً في الإصرار والتحدى والقدرة على الإنجاز.

وقال صبحي : " مصر عاشت ليلة سعيدة جداً ، وكل الشباب يفتخرون بالبيج رامي ، وهذا البطل الرياضي اكتمال الصورة البطل الذي يحب وطنه وإخراج صورة رياضية ممتازة عن مصر " .

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جميع الرياضيين، وتحفيزهم على مواصلة الإنجازات، وتقديم أفضل ما لديهم من أداء يُشرف الرياضة المصرية في كافة البطولات .