شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: صلاح يشعر بالراحة في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تصريحاته بشأن رحيل محمد صلاح، قائد "الريدز"، إلى ريال مدريد أو برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقا لموقع ديلي ميل، فأن المدرب الألماني، أكد أن يرفض التعليق مجددا حول تصريحات صلاح بالرحيل عن ليفربول، ولكنه أكد أن النجم المصري يمر بحالة فنية مميزة داخل القعلة الحمراء الإنجليزية.
وأشار إلى أن صلاح يتمتع بكافة سبل الراحة داخل ليفربول، قائلا: " من الصعب التحدث عن عقود أو رحيل وضم لاعب على الملأ".
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب: صلاح يشعر بالراحة في ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.