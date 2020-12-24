شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: صلاح يشعر بالراحة في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تصريحاته بشأن رحيل محمد صلاح، قائد "الريدز"، إلى ريال مدريد أو برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع ديلي ميل، فأن المدرب الألماني، أكد أن يرفض التعليق مجددا حول تصريحات صلاح بالرحيل عن ليفربول، ولكنه أكد أن النجم المصري يمر بحالة فنية مميزة داخل القعلة الحمراء الإنجليزية.

وأشار إلى أن صلاح يتمتع بكافة سبل الراحة داخل ليفربول، قائلا: " من الصعب التحدث عن عقود أو رحيل وضم لاعب على الملأ".