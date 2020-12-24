شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو المرشح الأول لتدريب باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام الإنجليزي، من تولي قيادة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلفا للمقال توماس توخيل، كما أكدت عدة تقارير فرنسية وألمانية.

وقال موقع صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية اليومية في موقعها على الإنترنت أن باريس سان جيرمان بصدد تعيين بوكيتينو مدربا جديدا له بعد إقالة توماس توخيل.