شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يطيح بالألماني توماس توخيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة "بيلد" الألماني عن إقالة توماس توخيل، من فريق باريس سان جيرمان، وذلك عقب حالة التخبط وسوء النتائج التى ظهرت على الفريق خلال الموسم الجاري سواء في الدوري الفرنسي، أو بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأكد التقرير الألماني، أن إدارة الفريق الباريسي تبحث حاليا عن خليفة تومس توخيل، لتولي مهمام الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة وأن سان جيرمان مقبل على لقاءات نارية سواء في الدوري الفرنسي أو التشامبيونزليج.
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