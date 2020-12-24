قبل صدور أي قرار رسمي .. الصفقة الأولى على رادار بوتشيتينو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

أكدت تقارير صحفية أن نادي ​باريس سان جيرمان​ يتجه لتعيين مدرب توتنهام السابق ​ماورويسيو بوتشيتينو​ خلفاً للمدرب الالماني المقال توماس توخيل.



وقبل صدور أي قرار رسمي عن النادي الباريسي بهذا الخصوص بدأت وسائل الاعلام الحديث عن الصفقات المحتملة التي سينجزها المدرب الجديد عقب توليه مهامه رسمياً.

وأشار موقع " توتو ميركاتو" إلى أن بوتشيتينو حدد أول صفقاته من إنتر ميلانو، وهو الدنماركي كريستيان إريكسن.

​​​​​​ وخرج اريكسن من حسابات المدرب أنطونيو كونتي علماً أنه سبق أن دافع عن ألوان السبيرز في 255 مباراة خلال 6 مواسم تحت قيادة بوتشيتينو.

وأضاف الموقع أن الإنتر مهتم منذ فترة طويلة بلاعب سان جيرمان لياندرو باريديس ما قد يفتح الباب أمام انجاز صفقة تبادلية بين الناديين.