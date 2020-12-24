شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نابولي يريد كوتروني لتعويض رحيل مهاجميه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020 اكدت تقارير صحفية أن ​نابولي​ الإيطالي يتطلع إلى ضم مهاجم جديد بعد اقتراب الثنائي أركاديوش ​ميليك​ وفيرناندو يورينتي من الرحيل.

ويمكن أن يكون بيع الثنائي مقدمة للتعاقد مع مهاجم في الشتاء على أقل تقدير لتعويض رحيل الثنائي. واشارت التقارير بأن نابولي يخطط للتعاقد مع باتريك ​كوتروني​ مهاجم ف​يورنتي​نا الحالي وناديي ميلان ووولفرهامبتون السابق الذي بدى وأنه خارج حسابات شيزاري برانديلي مدرب الفيولا. ويرغب نابولي في النظر بالعديد من البدائل التي حددها لتدعيم الهجوم ويعد كوتروني على رأس أولويات الفريق.

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