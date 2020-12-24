بيغ رامي: تعرضت لصراعات رهيبة لإبعادي عن اللقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

اعتبر ​ممدوح السباعي​ المعروف بـ "​بيغ رامي​" المتوج بلقب "​مستر أولمبيا​" أن الفوز بالبطولة كان مهماً للشعبين المصري والعربي.



وأوضح بيغ رامي في مؤتمر صحفي "لا بد أن يكون لكل شخص هدف، هناك لحظات شهدت فيها الفشل، لكني كنت املك هدفاً على مدار 10 أعوام، اللقب كان مهماً للشعب المصري وللوطن العربي بعد إنجاز اللبناني سمير نبوت بالعام 1983".

وأضاف: "تعرضت لصراعات رهيبة من جانب عدة دول غير عربية، من أجل إبعادي عن اللقب" معتبراً أن التوفيق بإختيار الشركة الراعية منحه الثقة المطلوبة.

وختم بيغ رامي بإهداء اللقب للشعب المصري وأسرته، مؤكداً المضي بمسعاه لتحقيق المزيد من النجاحات.