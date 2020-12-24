الدوري التركي: قونيا سبور يتخطى قيصري سبور وفوز سيفاس سبور

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
حقق نادي قونيا سبور الريمونتادا امام قيصري سبور ضمن الجولة 14 وحول تاخره 0 - 1 الى فوز 2 - 1 قفز من خلاله إلى المركز العاشر في الدوري التركي الممتاز.
ورفع قونيا سبور رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر وتجمد قيصري سبور عند 10 نقاط في المركز 19.
وتقدم قيصري سبور بهدف سجله بيدرو هنريكي من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول وقلب قونيا سبور موازين المباراة لصالحه في الوقت القاتل حيث حسمها بهدفين في الدقيقتين 89 و90 سجلهما أوور ديميريك وماركو جيفتوفيتش.
وتغلب سيفاس سبور على غنتشليربيرليجي 3-1 ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز 13 وتجمد رصيد غنتشليربيرليجي عند 12 نقطة في المركز 18.
وتقدم سيفاس سبور بثلاثة أهداف سجلها ماكس آلان جاردل وهاكان أرسلان ومصطفى ياتاباري في الدقائق 45 و71 و86 ثم رد غنتشليربيرليجي بهدف وحيد سجله أردا كيزيلداج في الدقيقة 90.
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