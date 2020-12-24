مورينيو: كاين لاعب محترف من الطراز العالي ولو سيلسو سيغيب عن اللقاء المقبل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020 اكد البرتغالي جوزيه ​مورينيو​ مدرب ​توتنهام​ ان لاعب الوسط جيوفاني لوسيلسو لن يلعب في مواجهة ​وولفرهامبتون​ المقبلة بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية أمام ليستر سيتي مطلع الأسبوع الجاري.

وقال مورينيو "سيغيب جيوفاني لن يكون جاهزا لا أعلم تحديدا موعد عودته لن يشارك في مباريات فترة عيد الميلاد". وعن مهاجمه هاري كاين قال مورينيو "أتمنى أن يلعب المباراة التالية دائما. لاعب مثله يجتهد بقوة ويعتني بنفسه جيدا ويعيش حياة الاحتراف على أعلى مستوى سيكون جاهزا خلال 3 أيام لمباراة وولفرهامبتون". وأتم "نحن ننافس في مسابقة قوية للدوري ويجب أن نكون سعداء جدا بهذا الأمر إنها بطولة رائعة".

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