شكرا لقرائتكم خبر عن الشهري: ضمك لم يتعاقد مع الزلزال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد الرئيس التنفيذي لنادي ضمك أحمد الشهري عدم صحة الأخبار المتداولة حول تعاقد إدارة النادي برئاسة صالح أبونخاع مع المهاجم الدولي السابق اللاعب ناصر الشمراني. وأضاف الشهري: «لم يحدث أي شيء رسمي حتى اللحظة»، مؤكداً أن أي تعاقد مع أي لاعب سيتم إعلانه بشكل رسمي على الفور. وطالبت إدارة النادي وسائل الإعلام والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بنادي ضمك الرياضي.



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