تفاصيل تعذر إقامة عزاء رئيس الزمالك فى الحامدية الشاذلية

تواصل مسئولو الزمالك مع القائمين على إدارة دار مناسبات الحامدية الشاذلية من أجل عزاء المستشار الراحل أحمد البكرى، رئيس نادى الزمالك الذى وافته المنية صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، إلا إنه تعذر إقامة العزاء يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك بعدما شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، يوم 16 ديسمبر الجارى، على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.



وودع عالمنا، اليوم المستشار أحمد البكري رئيس نادى الزمالك، الذى وافته المنية صباح اليوم الخميس متأثرا باصابته بفيروس كورونا، وحرص نجوم الرياضة المصرية على حضور صلاة الجنازة على روح الراحل، بعدما سادت حالة من الحزن فى الوسط الرياضى بعد إعلان وفاة المستشار أحمد البكرى بإحدى المستشفيات، معبرين عن حزنهم من فاجعة وفاة رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وجاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى مقدمة الحضور كما تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي وطارق قنديل عضو المجلس وأيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك وفاروق جعفر وأحمد سمير نجوم الزمالك في مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتشييع جثمان المستشار أحمد البكري.

كما نعى المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، المستشار أحمد البكرى، وغرد أبو ريدة على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: " إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في وفاة المستشار احمد البكري رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك. اللهم اغفر له وارحمه وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".