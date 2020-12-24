شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد السبت المقبل موعداً لمسحة طارق حامد ومحمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد جهاز فريق الزمالك، السبت المقبل، موعدا لخضوع الثنائى طارق حامد ومحمود علاء، لاعبى الفريق، لمسحة جديدة للكشف عن حالتهما الخاصة بفيروس كورونا، إذا تحسنت حالتهما الصحية حيث ينفذ الثنائى حاليًا البرنامج العلاجى الخاص بهما من أجل التعافى من فيروس كورونا، بعد إيجابية المسحة الخاصة بهما التى خضعوا لها يوم الإثنين الماضى.

وكشف مصدر مقرب من ثنائى الزمالك إن حالتهما تتحسن فى الوقت الحالى، بإتباع بروتوكول العلاج، حيث يواصل الثنائى الحصول على العلاج بشكل منتظم مع المتابعة مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، على أن يخضع الثنائى لمسحة جديدة فى مستهل الأسبوع المقبل من أجل الوقوف على حالتهما ومدى تعافيهما من الفيروس من عدمه.

فيما جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، إيجابية، بعدما حرص الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على خضوع اللاعب لمسحة من أجل الوقوف على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا، الأسبوع الماضى، إلا إن المسحة التى خضع لها اللاعب فى الساعات الماضية جاءت إيجابية ليتقرر مواصلة اللاعب للعزل الصحى مع تطبيق بروتوكول العلاج لحين التعافى من فيروس كورونا.

وجاءت إصابة محمد عبد السلام بفيروس كورونا قبيل مباراة بيراميدز فى الجولة الثانية من بطولة الدورى حيث خضع اللاعب لمسحة كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية خلال الأسبوع الماضى قبل أن يخضع لمسحة جديدة جاءت نتيجتها إيجابية أيضا.

بينما كشف جهاز الزمالك إن الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو اطمئن على حالة محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الذى أكد للجهاز الفنى إن حالة محمد عبد الشافى أصبحت مطمئنة بعد زوال الآلام التى عطلت عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق منذ إصابته أمام الأهلى، فى مباراة الدور الثانى من النسخة الماضية من بطولة الدورى الممتاز.

وأوضح الدكتور محمد أسامة لجهاز الزمالك الفنى إن عبد الشافى فور انتهاءه من المرحلة الأخيرة للتأهيل التى يخوضها حاليًا سيعود إلى التدريبات الجماعية، حال عدم شكواه من أي ألم مجددا فى الكتف بعد الإصابة التى لحقت به فى عظمة الترقوة وإن حرصه على خوضه برنامج التأهيل كاملا والتأكد من تعافيه تماما قبل إشراكه فى التدريبات الجماعية حتى لا تتفاقم الإصابة مجددا.