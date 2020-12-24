شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهاجم دجلة بـحسام حسن والوادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة وادى دجلة بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي :

حراسة المرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع :أحمد جمال، رجب نبيل، محمود عبد المنعم، اطهر الطاهر.

خط الوسط :حليمو، على غزال، كناري، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو.

خط الهجوم :حسام حسن.

ويحتل وادى دجلة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب مباراتين فاز في واحدة وتعادل في الأخرى وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد نقطتين بعد أن لعب مباراتين تعادل فيهم وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه هدفين أيضاً.

ويسعى اليوناني بابافاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لمواصلة قطار الانتصارات بمسابقة الدوري لتقديم موسم مغاير عن الموسم الأخير الذى نافس فيه على النجاة من الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة للمسابقة، وتولى بابا فاسيلو تدريب وادي دجلة في فبراير الماضي، مباشرةً قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، وفي 19 مباراة، فاز بابافاسيليو في 6، وتعادل في 7، وخسر 6 مباريات.

في المقابل يفتش أحمد سامى المدير الفني لسموحة عن أول انتصار للفريق السكندرى في المسابقة هذا الموسم لإنهاء نغمة التعادلات التي طاردت الفريق منذ انطلاق الموسم .