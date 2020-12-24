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بيج رامى: اللعب بإسم مصر من أسباب تتويجى بـ" أوليمبا 2020"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" الفائز ببطولة مستر أوليمبا 2020، إنه يشكر الله على تتويجه باللقب في هذا التوقيت مؤكدا أنه الأفضل لفشله في الثلاث سنوات الماضية مشيرا إلى أنه كان يستقيظ يوميا من نومه وشغله الشاغل البطولة وكيفية التتويج بها.

أضاف رامى خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى إن سبب فوزه باللقب هو اختياره اللعب باسم مصر لتكون الداعم والسند له لافتا إلى أنه مر بلحظات صعبة في الفترة الماضية لكن الله لم يضيع مجهوده .

ووجه "بيج رامي" الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمه والتواصل معه خلال الفترة الماضية مؤكدا أن حديث الوزير معه كان اكر داعم له مختتما:" الحمدلله إن بلدي اسمها مصر، أنا حاسس بالنجاح عشان دعمكم وربنا يقدرني وأقدر أسعدكم دايما".

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.

 

استقبال بيج رامي
استقبال بيج رامي

 

اسرة بيج رامي
اسرة بيج رامي

 

اشرف صبحي
اشرف صبحي

 

البطل بيج رامي
البطل بيج رامي

 

البيج رامي
البيج رامي

 

الوزير وبيج رامي
الوزير وبيج رامي

 

بطل العالم بيج رامي
بطل العالم بيج رامي

 

بيج رامي فى حفل تكريمه
بيج رامي فى حفل تكريمه

 

بيج رامي ومحمد ايهاب
بيج رامي ومحمد ايهاب

 

بيج رامي يحمل علم مصر
بيج رامي يحمل علم مصر

 

بيج رامي
بيج رامي

 

علم مصر
علم مصر

 

محمد ايهاب
محمد ايهاب

 

مؤتمر تكريم بيج رامي
مؤتمر تكريم بيج رامي

 

وزير الرياضة
وزير

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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