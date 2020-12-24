شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى: اللعب بإسم مصر من أسباب تتويجى بـ" أوليمبا 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" الفائز ببطولة مستر أوليمبا 2020، إنه يشكر الله على تتويجه باللقب في هذا التوقيت مؤكدا أنه الأفضل لفشله في الثلاث سنوات الماضية مشيرا إلى أنه كان يستقيظ يوميا من نومه وشغله الشاغل البطولة وكيفية التتويج بها.

أضاف رامى خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى إن سبب فوزه باللقب هو اختياره اللعب باسم مصر لتكون الداعم والسند له لافتا إلى أنه مر بلحظات صعبة في الفترة الماضية لكن الله لم يضيع مجهوده .

ووجه "بيج رامي" الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمه والتواصل معه خلال الفترة الماضية مؤكدا أن حديث الوزير معه كان اكر داعم له مختتما:" الحمدلله إن بلدي اسمها مصر، أنا حاسس بالنجاح عشان دعمكم وربنا يقدرني وأقدر أسعدكم دايما".

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.



استقبال بيج رامي



اسرة بيج رامي



اشرف صبحي



البطل بيج رامي



البيج رامي



الوزير وبيج رامي



بطل العالم بيج رامي



بيج رامي فى حفل تكريمه



بيج رامي ومحمد ايهاب



بيج رامي يحمل علم مصر



بيج رامي



علم مصر



محمد ايهاب