شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية مسحة محمد عبد السلام مدافع الزمالك الجديدة واستمراره فى العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، إيجابية، بعدما حرص الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على خضوع اللاعب لمسحة من أجل الوقوف على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا، الأسبوع الماضى، إلا إن المسحة التى خضع لها اللاعب فى الساعات الماضية جاءت إيجابية ليتقرر مواصلة اللاعب للعزل الصحى مع تطبيق بروتوكول العلاج لحين التعافى من فيروس كورونا.

وجاءت إصابة محمد عبد السلام بفيروس كورونا قبيل مباراة بيراميدز فى الجولة الثانية من بطولة الدورى حيث خضع اللاعب لمسحة كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية خلال الأسبوع الماضى قبل أن يخضع لمسحة جديدة جاءت نتيجتها إيجابية أيضا.

فيما كشف جهاز الزمالك إن الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو اطمئن على حالة محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الذى أكد للجهاز الفنى إن حالة محمد عبد الشافى أصبحت مطمئنة بعد زوال الآلام التى عطلت عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق منذ إصابته أمام الأهلى، فى مباراة الدور الثانى من النسخة الماضية من بطولة الدورى الممتاز.

وأوضح الدكتور محمد أسامة لجهاز الزمالك الفنى إن عبد الشافى فور انتهاءه من المرحلة الأخيرة للتأهيل التى يخوضها حاليًا سيعود إلى التدريبات الجماعية، حال عدم شكواه من أي ألم مجددا فى الكتف بعد الإصابة التى لحقت به فى عظمة الترقوة وإن حرصه على خوضه برنامج التأهيل كاملا والتأكد من تعافيه تماما قبل إشراكه فى التدريبات الجماعية حتى لا تتفاقم الإصابة مجددا.

وبذلك سيعود محمد عبد الشافى خلال الفترة المقبلة فور نهاية المرحلة الأخيرة من التأهيل إلى التدريبات الجماعية للزمالك، استعداداً لتجهيزه للعودة للمشاركة فى المباريات ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الإثنين المقبل المقبل الموافق 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام وكان الفريق الأبيض قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.

فيما حصل مصطفى محمد مهاجم الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، اليوم الخميس، وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج التأهيلي الذي ينتفذه اللاعب تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.