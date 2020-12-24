شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نتواصل مع وزارة العدل لانتداب "قاضى" لرئاسة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقف نادى الزمالك بعد وفاة رئيسه المؤقت المستشار أحمد البكرى متأثرا بفيروس "كورونا" موضحا أن اللجنة تستدعى وجود عضو ثالث حسبما توضح اللائحة بعد رحيل البكرى ، وأكد وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتواصل مع وزارة العدل لبحث الموقف القانوني لنادى الزمالك بعد وفاة أحمد البكري على أن يتم الاستقرارعلى العضو الثالث الذى سيتواجد فى اللجنة الثلاثية خلال الساعات المقبلة من خلال انتداب قاضى لشغل رئيس اللجنة الثلاثية مع المستشار هشام إبراهيم واللواء عماد عبد العزيز عضوا اللجنة.

تواصل مسئولو الزمالك مع القائمين على إدارة دار مناسبات الحامدية الشاذلية من أجل عزاء المستشار الراحل أحمد البكرى، رئيس نادى الزمالك الذى وافته المنية صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، إلا إنه تعذر إقامة العزاء يوم الأحد المقبل، بعدما شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، يوم 16 ديسمبر الجارى، على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

وودع عالمنا، اليوم المستشار أحمد البكري رئيس نادى الزمالك، الذى وافته المنية صباح اليوم الخميس متأثرا باصابته بفيروس كورونا، وحرص نجوم الرياضة المصرية على حضور صلاة الجنازة على روح الراحل، بعدما سادت حالة من الحزن فى الوسط الرياضى بعد إعلان وفاة المستشار أحمد البكرى بإحدى المستشفيات، معبرين عن حزنهم من فاجعة وفاة رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وجاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى مقدمة الحضور كما تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي وطارق قنديل عضو المجلس وأيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك وفاروق جعفر وأحمد سمير نجوم الزمالك في مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتشييع جثمان المستشار أحمد البكري.