شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يغادر مران الإسماعيلي بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل النادي الاسماعيلي أن طلعت يوسف المدير الفني الجديد لفريق الكرة غادر الإسماعيلية قبل قيادة أول مران مع الدراويش بداعي إصابة ابنته بفيروس كورونا .

وقال المصدر في تصريحات خاصة ل الخليج 365:"طلعت يوسف ابلغ محمد وهبة المدرب العام للفريق بتلقيه اتصال عاجل من أسرته يفيد بإصابة نجلته بفيروس كورونا وغادر علي الفور وتحاول إدارة النادي الاتصال بيه لاستيضاح موقفه بشكل رسمي وإعلان بيان بالأمر " أكد طلعت يوسف المدير الفنى الجديد للنادى الاسماعيلى أن قرار إقالة البرازيلى هيرون ريكاردو من تدريب الدراويش يعد قرار متسرع وأخبر إدارة النادى بذلك ، كاشفاً رفضه عرض لتدريب القلعة الصفراء ثلاث مرات سابقة ، وقال طلعت يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"كنت فى فترة راحة أود أن تطول ولكن جاء عرض الاسماعيلى ولم أدرس القرار لان النادى صاحب تاريخ طويل وشعبية جارفة ، عاصرت العهد الذهبى له وأنا لاعب وعشقت نجومه وأعلم مكانته فلما يتقال اسم الاسماعيلى لازم أتشد".

ويضيف طلعت يوسف :"فريق الاسماعيلى قدم موسم للنسيان الموسم الماضى وواضح أن هناك خلل فى الصفوف، فلقد طلبت تقرير عن المصابين جالى 11 إصابة منهم 5 إصابات طويلة مثل باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وعرفت أن فخر الدين بن يوسف قد يكون أصيب بكورونا لذا خضع للعزل".

وأكمل :"تشعر أن هناك حالة إحباط لدى اللاعبين وهناك مراكز محتاجة للدعم أتمنى أن يتحقق ذلك فى يناير ، بإختصار الاسماعيلى عايز شغل كتير عشان يوصل لطموحات جمهوره ، ولكنه قادر على العودة والاستفاقة".

ويضيف المدير الفنى للإسماعيلى:"قرار إقالة ريكاردو سريع وأبلغت الادارة بذلك ، فأخبرونى أن إستمرار المدرب كان قرار خاطىء من البداية ، وحتى أؤمن نفسى من تكرار السيناريو معى تحدثت فى ذلك ودونته فى العقد".