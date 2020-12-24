شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: بيج رامى رفع إسم مصر عاليا وظروفه تشبه محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المؤتمر الصحفي الذى أقيم اليوم الخميس فى أحد الفنادق لتكريم بيج رامى بطل كمال الأجسام المصري بعد تتوجه ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى،لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية تواجد أسرة اللاعب لمشاركته الأجواء الاحتفالية.

أكد "بيج رامي" أنه مر بظروف صعبة لا يعرفها سوى المقربين منه بخلاف مرضه بفيروس كورونا وقدرته على تخطى كل الأزمات حتى حقق اللقب بالإضافة إلى وجود بعض العناصر التي حاربته من دول أخرى لمنع تتويجه بالبطولة.

وأضاف "بيج رامي" أنه اصر على اللعب بإسم مصر في البطولة حتى يظل علم بلده عاليا وخفاقا في المحافل الدولية موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمساندته ودعمه والتواصل معه خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أوضح أشرف صبحى أن البطل أحد أبناء مصر المخلصين ورفع إسم مصر عاليا خاصة أنه أول مصري يتوج بالبطولة، مشيرا إلى أن إنجاز رامى تزامن مع حصول محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على سادس أفضل لاعب في العالم خاصة أن الثنائى مر بنفس الظروف القاسية حتي فى إصابتهم بكورونا.

وتطرق صبحى للحديث عن الأبطال الرياضيين في الألعاب الأخرى مثل منتخب الجودو الذى توج بلقب البطولة الأفريقية بعد تحقيق 9 ميداليات متنوعة وحرص على استقبالهم في مطار القاهرة تأكيدا على دعم كل الألعاب.