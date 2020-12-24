شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل وادى دجلة وسموحة فى 17 مباراة قبل مواجهة الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف وادى دجلة نظيره سموحة في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الأهلى والسلام في افتتاح مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سموحة مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

*ترتيب وادى دجلة وسموحة فى جدول الدوري

ويحتل وادى دجلة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب مباراتين فاز في واحدة وتعادل في الأخرى وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد نقطتين بعد أن لعب مباراتين تعادل فيهم وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه هدفين أيضاً.

*تاريخ مواجهات وادى دجلة وسموحة

تاريخيا، مباراة اليوم تحمل رقم 18 منذ صعود الفريقين معا موسم 2010/2011.

تاريخيا المواجهات السابقة شهدت تفوقا نسبىا لسموحة بتحقيق 7 انتصارات مقابل 4 انتصارات فقط لوادي دجلة، وانتهت 6 مباريات بالتعادل. سجل سموحة 25 هدفا، مقابل 19 لوادى دجلة.

انتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الثانية عشرة للمسابقة والتى أقيمت على ستاد المكس فى 8 يناير 2020 ، سجل ثلاثية وادى دجلة محمد هلال ورفيق كابو ورجب عمران وسجل هدفى سموحة وانجا ومحمد كوفى.

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بتعادل الفريقين سلبياً فى اللقاء الذى أقيم 24 سبتمبر 2020 على ستاد بتروسبورت بالجولة 29 للمسابقة.

*بابافاسيلو يبحث عن مواصلة نغمة الانتصارات وسامى يفتش عن أول فوز

ويسعى اليوناني بابافاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لمواصلة قطار الانتصارات بمسابقة الدوري لتقديم موسم مغاير عن الموسم الأخير الذى نافس فيه على النجاة من الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة للمسابقة، وتولى بابا فاسيلو تدريب وادي دجلة في فبراير الماضي، مباشرةً قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، وفي 19 مباراة، فاز بابافاسيليو في 6، وتعادل في 7، وخسر 6 مباريات.

في المقابل يفتش أحمد سامى المدير الفني لسموحة عن أول انتصار للفريق السكندرى في المسابقة هذا الموسم لإنهاء نغمة التعادلات التي طاردت الفريق منذ انطلاق الموسم .

*التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام سموحة

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام سموحة مكون من :" محمد عبد المنصف، خالد رضا، إيهاب مباركي، محمود مرعي، أحمد مجدي، أحمد سعيد، صلاح أمين، محمد هلال، إسحاقو يعقوبو، جورجينو، محمد رضا".

*التشكيل المتوقع لسموحة أمام وادى دجلة

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام وادى دجلة مكون من :"الهانى سليمان ، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال ، أطهر الطاهر، محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام حسن".