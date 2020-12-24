شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حالة "شيفو" وموعد عودته إلى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز الزمالك إن الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو اطمئن على حالة محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الذى أكد للجهاز الفنى إن حالة محمد عبد الشافى أصبحت مطمئنة بعد زوال الآلام التى عطلت عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق منذ إصابته أمام الأهلى، فى مباراة الدور الثانى من النسخة الماضية من بطولة الدورى الممتاز.

وأوضح الدكتور محمد أسامة لجهاز الزمالك الفنى إن عبد الشافى فور انتهاءه من المرحلة الأخيرة للتأهيل التى يخوضها حاليًا سيعود إلى التدريبات الجماعية، حال عدم شكواه من أي ألم مجددا فى الكتف بعد الإصابة التى لحقت به فى عظمة الترقوة وإن حرصه على خوضه برنامج التأهيل كاملا والتأكد من تعافيه تماما قبل إشراكه فى التدريبات الجماعية حتى لا تتفاقم الإصابة مجددا.

وبذلك سيعود محمد عبد الشافى خلال الفترة المقبلة فور نهاية المرحلة الأخيرة من التأهيل إلى التدريبات الجماعية للزمالك، استعداداً لتجهيزه للعودة للمشاركة فى المباريات ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الإثنين المقبل المقبل الموافق 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام وكان الفريق الأبيض قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.

فيما حصل مصطفى محمد مهاجم الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، اليوم الخميس، وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج التأهيلي الذي ينتفذه اللاعب تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.