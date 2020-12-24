شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد يجتمع مع شوقى غريب و يؤكد دعمه للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة جلسة اليوم مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، وشهدت الجلسة تأكيد المهندس أحمد مجاهد علي تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمنتخب الأولمبي وجهازه الفني خلال فترة الإعداد للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2021.

وأكد مجاهد خلال جلسته مع شوقي غريب علي أن اتحاد الكرة سيواصل جهوده من أجل مساندة المنتخب الأولمبي لخوض فترة إعداد مثالية استعدادا لاولمبياد طوكيو من أجل تقديم أداء مشرفا يليق بالكرة المصرية و يتناسب مع أحلام وطموحات جماهيرها.

من جانبه وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي شكره إلي المهندس احمد مجاهد ولجنة تسيير الأعمال باتحاد الكرة مؤكدًا علي إن المنتخب الأولمبي سيبذل قصارى جهده خلال هذه المرحلة من أجل الاستعداد بشكل جيد للمشاركة في الاولمبياد مؤكدًا علي إن الجميع سيكون علي قلب رجل واحد من أجل الوصول لاعلي معدلات الجاهزية الفنية و البدنية لتحقيق نتائج مبهرة في الاولمبياد القادم بغية تحقيق انجاز جديد يليق بسمعة وتاريخ الكرة المصرية.