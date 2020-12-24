وزير الرياضة: مصر عاشت ليلة سعيدة جداً بفوز "بيج رامي".. والشباب يفخر به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ حسام زايد:

أكد وزير الرياضة للبيج رامي اعتزازه وتقديره على هذا الإنجاز الكبير الذي حققه والذى جعله حديث العالم أجمع خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم تحت سفح الأهرامات ـ إلى أن إنجاز بيج رامي يُعد استمراراً لسلسلة الإنجازات التي تسجلها الرياضة المصرية بأحرف من نور في جميع البطولات العربية والقارية والدولية بمختلف الألعاب.

وقدم أشرف صبحي التهنئة للبطل المصري بيج رامي على فوزه بلقب مستر أولمبيا، مشيداً بعزيمة البطل "بيج رامي" وقدرته على الفوز، بعد تعافيه من إصابة كورونا، والاستعداد الأمثل للبطولة ليضرب نموذجاً في الإصرار والتحدي والقدرة على الإنجاز.

وقال صبحي:"مصر عاشت ليلة سعيدة جداً، وكل الشباب يفتخر بالبيج رامي، وهذا البطل الرياضي هو اكتمال الصورة للبطل الذي يحب وطنه وإخراج صورة رياضية ممتازة عن مصر".

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى أن الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جميع الرياضيين، وتحفيزهم على مواصلة الإنجازات، وتقديم أفضل ما لديهم من أداء يُشرف الرياضة المصرية في كافة البطولات.

وأكد بيج رامي على قيمة النجاح في حياة الإنسان، موجهاً التحية للجمهور المصري العظيم الذي لاقي حفاوه منقطعة النظير منه.

وتحدث رامي عن الإنجاز التاريخي وكواليسه وكافة التفاصيل الخاصة بالإعداد له قبل السفر إلى أمريكا وإصابته قبل البطولة بفيروس كورونا وتحديه لتلك الظروف ثم الاعداد للبطولة والسفر إلى أمريكا وغيرها من الكواليس والتفاصيل الهامة.